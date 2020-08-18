18 Ağustos 2020, Salı

BEŞİKTAŞ

Danny Welbeck sürprizi

Danny Welbeck sürprizi
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 18.08.2020

Burak Yılmaz'ın Lille'e transferinin ardından forvet arayışlarına başlayan ve birçok adayı değerlendiren 'a İngiliz golcü önerildi.

Watford'da uzun süreli sakatlığını atlatan ve listesine koyulan İngiliz yıldız Welbeck, menajeri tarafından 'a da önerildi. 29 yaşındaki oyuncu için kulübünün teklifleri beklediği ve kiralama konusuna sıcak bakılması durumunda siyah-beyazlıların da devreye gireceği kaydedildi. Ligin ilk yarısında kadroya giremeyen Welbeck, salgın sonrası ise süre bulmaya başladı. Son 4 maçın 3'ünde ilk 11'de yer alan İngiliz santrfor, bu sezon toplamda 19 kez forma giydi. 29 yaşındaki futbolcu 2 kez fileleri sarsabildi. Sol kanat ve forvet arkasında da görev yapabilen Welbeck, hızı ve çabukluğuyla rakip savunmaların korkulu rüyası oluyor.
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