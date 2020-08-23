23 Ağustos 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'a Oumar Niasse teklifi! Sergen Yalçın'ın onayı bekleniyor

Beşiktaş'a sürpriz golcü teklifi! Yalçın'ın onayı bekleniyor
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 23.08.2020

Tecrübeli golcüsü 'ın Lille'e olmasının ardından golcü arayışlarını hızlandıran 'a sürpriz bir teklif geldi. Son olarak ekiplerinden Everton'da forma giyen ve daha önce ülkemizde Akhisarspor formasını terleten , Beşiktaş'a önerildi. Senegalli golcü ile ilgili son kararı verecek.

Yaz dönemini N'Sakala, Mensah, Welinton takviyeleriyle açan ve gözünü golcü transferine çeviren 'ta sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Ze Luis, , gibi isimleri gündemine alan ve adı ile de anılan siyah-beyazlılara yeni bir isim önerildi.

Fanatik'in haberine göre forvet hattını 2 isimle güçlendirmeyi planlayan yönetime, İngiltere ekibi Everton'la sözleşmesi sona erip boşa çıkan önerildi. Senegalli futbolcuyu değerlendirmeye alan siyah-beyazlı idareciler, konuyu 'la görüşüp sonrasında harekete geçecek.

PREMIER LİG'DEN DE TALİPLERİ VAR

Senegal ekibi Ouakam'dan 2013 yılında Akhisarspor'a 250 bin Euro karşılığında transfer olan Niasse, 40 maçta 15 gollük sergilemesinin ardından 5,5 milyon Euro'ya 'nın yolunu tutmuştu. kulübünde de istikrarını devam ettirmesi sonrasında 18 milyon Euro karşılığında Everton'a geçiş yapan tecrübeli golcü, kısa sürede birçok kez teknik adam ve formasyon değişimi yaşayan takımda tutunamamıştı. ve gibi kulüplere kiralanan Niasse, son olarak boşa çıktı. Başarılı futbolcuya Premier Lig'den de taliplerin olduğu ifade edildi.

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