Beşiktaş'a Oumar Niasse teklifi! Sergen Yalçın'ın onayı bekleniyor

Yaz transfer dönemini N'Sakala, Mensah, Welinton takviyeleriyle açan ve gözünü golcü transferine çeviren Beşiktaş'ta sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Ze Luis, Haris Seferovic, Papiss Cisse gibi isimleri gündemine alan ve adı Mario Balotelli ile de anılan siyah-beyazlılara yeni bir isim önerildi.

Fanatik'in haberine göre forvet hattını 2 isimle güçlendirmeyi planlayan yönetime, İngiltere Premier Lig ekibi Everton'la sözleşmesi sona erip boşa çıkan Oumar Niasse önerildi. Senegalli futbolcuyu değerlendirmeye alan siyah-beyazlı idareciler, konuyu teknik direktör Sergen Yalçın'la görüşüp sonrasında harekete geçecek.

PREMIER LİG'DEN DE TALİPLERİ VAR

Senegal ekibi Ouakam'dan 2013 yılında Akhisarspor'a 250 bin Euro karşılığında transfer olan Niasse, 40 maçta 15 gollük sergilemesinin ardından 5,5 milyon Euro'ya Lokomotiv Moskova'nın yolunu tutmuştu. Rusya kulübünde de istikrarını devam ettirmesi sonrasında 18 milyon Euro karşılığında Everton'a geçiş yapan tecrübeli golcü, kısa sürede birçok kez teknik adam ve formasyon değişimi yaşayan takımda tutunamamıştı. Hull City ve Cardiff City gibi kulüplere kiralanan Niasse, son olarak boşa çıktı. Başarılı futbolcuya Premier Lig'den de taliplerin olduğu ifade edildi.

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