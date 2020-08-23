Ahmet Nur Çebi'den flaş transfer itirafı! "Görüştük ama..."
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi transfer gündemiyle ilgili açıklamalarda bulunurken, Kasımpaşa'nın Fransız golcüsü Koita için transfer görüşmesi gerçekleştirdiklerini ancak Kasımpaşa'nın oyuncuyu göndermek istemediğini itiraf etti.
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.
Yabancı oyuncuların indirime yanaşmadığını söyleyen Çebi, "Yabancı futbolcularımızın %99'u indirim taleplerimizi kabul etmedi. Türk futbolcularımızın hemen hemen tamamına yakını geçen seneyle ilgili indirim talebimizi kabul etti. Yabancılar, fedakarlık yapmak istiyor. Yabancı oyuncular, 'Bu sözleşmeleri bir daha bulamayız.' diyorlar." ifadelerini kullandı.
Harcama limitinin dolduğunu ve transfer yapılabilmesi için oyuncu gönderilmesi gerektiğini vurgulayan 61 yaşındaki yönetici, "Atiba, N'Sakala, Welinton, Bernard Mensah. 4 futbolcuyla limit doldu. Gönderebildiklerimiz olursa, yeni transferler gelecek." dedi.
Domagoj Vida ve Adem Ljajic'in takımdan ayrılmaya niyetli olmadığını dile getiren Ahmet Nur Çebi, Vida'nın aldığı ücreti ödemeye yanaşan bir kulüp yok. O da profesyonel bir futbolcu. Beşiktaş'tan ayrılmak istemiyor. Necip Uysal dışında hiçbir oyuncumuz, bizim istediğimiz indirimi ne yazık ki yapmadı. Birkaç oyuncu ile yollarımızı ayırma konusunda görüşmelerimiz sürüyor. Niyetli olanlar var. Bu oyuncular Ljajic ve Vida değil" diye konuştu.
GÖKHAN TÖRE VE KOITA AÇIKLAMASI
Çebi, Beşiktaş ile adı anılan Gökhan Töre ve Kasımpaşa'nın golcüsü Koita ile ilgili ise, ''Koita ile ilgili Kasımpaşa ile görüştüm, takımda tutmak istediklerini söylediler. Gökhan Töre bugün için gündemimizde değil.'' şeklinde konuştu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama