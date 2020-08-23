23 Ağustos 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

Ahmet Nur Çebi'den flaş transfer itirafı! "Görüştük ama..."

Ahmet Nur Çebi'den flaş transfer itirafı! Görüştük ama...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 23.08.2020

Beşiktaş Başkanı  transfer gündemiyle ilgili açıklamalarda bulunurken, Kasımpaşa'nın Fransız golcüsü Koita için transfer görüşmesi gerçekleştirdiklerini ancak Kasımpaşa'nın oyuncuyu göndermek istemediğini itiraf etti.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

Yabancı oyuncuların indirime yanaşmadığını söyleyen Çebi, "Yabancı futbolcularımızın %99'u indirim taleplerimizi kabul etmedi. Türk futbolcularımızın hemen hemen tamamına yakını geçen seneyle ilgili indirim talebimizi kabul etti. Yabancılar, fedakarlık yapmak istiyor. Yabancı oyuncular, 'Bu sözleşmeleri bir daha bulamayız.' diyorlar." ifadelerini kullandı.

Harcama limitinin dolduğunu ve transfer yapılabilmesi için oyuncu gönderilmesi gerektiğini vurgulayan 61 yaşındaki yönetici, "Atiba, N'Sakala, Welinton, Bernard Mensah. 4 futbolcuyla limit doldu. Gönderebildiklerimiz olursa, yeni transferler gelecek." dedi.

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Domagoj Vida ve Adem Ljajic'in takımdan ayrılmaya niyetli olmadığını dile getiren , Vida'nın aldığı ücreti ödemeye yanaşan bir kulüp yok. O da profesyonel bir futbolcu. Beşiktaş'tan ayrılmak istemiyor. dışında hiçbir oyuncumuz, bizim istediğimiz indirimi ne yazık ki yapmadı. Birkaç oyuncu ile yollarımızı ayırma konusunda görüşmelerimiz sürüyor. Niyetli olanlar var. Bu oyuncular Ljajic ve Vida değil" diye konuştu.

GÖKHAN TÖRE VE KOITA AÇIKLAMASI

Çebi, Beşiktaş ile adı anılan Gökhan Töre ve Kasımpaşa'nın golcüsü Koita ile ilgili ise, ''Koita ile ilgili Kasımpaşa ile görüştüm, takımda tutmak istediklerini söylediler. Gökhan Töre bugün için gündemimizde değil.'' şeklinde konuştu.

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