16 Ağustos 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

Papiss Cisse'ye Love benzetmesi

Papiss Cisse'ye Love benzetmesi
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 16.08.2020

 yönetimi, Fabrice N'Sakala'dan ve Welinton'dan sonra 'nin de edileceği haberleri manşetlere taşınınca, bu konudaki korkularını dile getirdiler.

yönetimi, Fabrice N'Sakala'dan ve Welinton'dan sonra 'nin de edileceği haberleri manşetlere taşınınca, bu konudaki korkularını dile getirdiler. Bazı yöneticilerin, Başkan Çebi ile bir araya gelerek, "Wagner Love'u unutmadık. 'da gol kralı olması, Beşiktaş'ta iş yapacağı anlamına gelmez. Love'u nasıl getirdiğimizi, ardından da nasıl göndermeye çalıştığımızı unutmayalım. Hala da başımızı ağrıtıyor" diye tepkilerini diye getirdiler. 'ın gönderilmesini destekleyen isimlerle, Cisse'nin olmamasını isteyenlerin aynı isimler olduğu bildirildi.
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