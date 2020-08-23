23 Ağustos 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş yarın 12.00'de Yunanistan'a gidecek

Beşiktaş'ta PAOK hazırlıkları sürüyor!
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 23.08.2020 Giriş Tarihi: 23.08.2020

'ta kritik maçı hazırlıkları sürüyor. yönetiminde gerçekleşen antrenman 1.5 saat sürdü. Siyah-beyazlılar yarın saat 12.00'de özel uçakla 'ın Selanik kentine gidecek.

, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda 25 Ağustos Salı günü 'ın takımıyla deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlılar, ilk bölümde istasyon koşuları, pas çalışması, 5'e 2 çalışması yapıp, dar alanda oyun ve taktik programı üzerinde durdu. Antrenman, tam sahada yapılan çift kale taktik programı ve şut atışları ile tamamlandı.

Beşiktaş, karşılaşma için yarın saat 12.00'de özel uçakla Yunanistan'ın Selanik kentine gidecek. Siyah-beyazlı ekip, PAOK maçının son çalışmasını TSİ 19.00'da maçın oynanacağı Toumba Stadı'nda gerçekleştirecek.

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın ile futbolcu Atiba Hutchinson, antrenmandan önce TSİ 18.30'da bir basın toplantısı düzenleyerek maç hakkında açıklamalarda bulunacak.

Beşiktaş'a Oumar Niasse teklifi! Sergen Yalçın'ın onayı bekleniyor

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Beşiktaş'a sürpriz golcü teklifi! Yalçın'ın onayı bekleniyor Beşiktaş'a sürpriz golcü teklifi! Yalçın'ın onayı bekleniyor
Beşiktaş'tan çifte transfer harekatı! F.Bahçe ve G.Saray'ın da gündemindeydi Beşiktaş'tan çifte transfer harekatı! F.Bahçe ve G.Saray'ın da gündemindeydi
Beşiktaş'ta Carlos Bacca sürprizi! Beşiktaş'ta Carlos Bacca sürprizi!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör