16 Ağustos 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Badou Ndiaye'yi gündemine aldı

Beşiktaş transferde hız kesmiyor! Mensah'tan sonra bir bomba daha
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 16.08.2020 Giriş Tarihi: 16.08.2020

Orta sahasını güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren ve ilk olarak Hes Kablo forması giyen 'ı 1 yıllığına kiralayan , geçtiğimiz sezon 'da kiralık olarak forma giyen 'yi kadrosuna katmak için harekete geçti.

Teknik direktör 'ın raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren 'ta yönetici Erdal Torunoğluları düğmeye bastı. 'da gündem ...

Ajansspor'un haberine göre, ile 'ın transferi için kiralık satın alma opsiyonlu anlaşma sağlayan siyah beyazlılar radarına Badou Ndiaye'yi aldı. Beşiktaş, Badou Ndiaye'yi kiralamak için 'e resmi teklif yaptı.

Stoke City ile Haziran 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki Senegalli orta saha ülkemizde birçok takımda forma giydi.

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