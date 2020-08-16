Beşiktaş Badou Ndiaye'yi gündemine aldı

Orta sahasını güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren ve ilk olarak Hes Kablo Kayserispor forması giyen Bernard Mensah'ı 1 yıllığına kiralayan Beşiktaş, geçtiğimiz sezon Trabzonspor'da kiralık olarak forma giyen Badou Ndiaye'yi kadrosuna katmak için harekete geçti.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta yönetici Erdal Torunoğluları düğmeye bastı. Kartal'da gündem Badou Ndiaye...

Ajansspor'un haberine göre, Kayserispor ile Bernard Mensah'ın transferi için kiralık satın alma opsiyonlu anlaşma sağlayan siyah beyazlılar radarına Badou Ndiaye'yi aldı. Beşiktaş, Badou Ndiaye'yi kiralamak için Stoke City'e resmi teklif yaptı.

Stoke City ile Haziran 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki Senegalli orta saha ülkemizde birçok takımda forma giydi.

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