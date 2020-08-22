22 Ağustos 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Abdullah Aydın'ı bitirdi!

Kartal 20'lik ismi bitirdi!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 22.08.2020

Beşiktaş, Fransa 3. Ligi ekiplerinden US Concarneau'da forma giyen sol kanat oyuncusu Abdullah Aydın'ı renklerine bağladı. Müjdeyi oyuncu sosyal medya hesabından verdi.

Beşiktaş, Fransa 3. Ligi ekiplerinden US Concarneau'da forma giyen sol kanat oyuncusu Abdullah Aydın'ı renklerine bağladı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ilk profesyonel sözleşmesine imza attığını belirten Aydın, "Beşiktaş ile ilk profesyonel sözleşmemi duyurmaktan büyük gurur duyuyorum. Şimdi daha çok çalışma zamanı" ifadelerini kullandı.

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