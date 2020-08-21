21 Ağustos 2020, Cuma

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Atakan Üner ile anlaşma sağladı! İşte bonservis bedeli

G.Saray istedi Beşiktaş aldı! 3 yıllık sözleşme
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 21.08.2020 Giriş Tarihi: 21.08.2020

çalışmalarını sürdüren , adı ile de anılan ve 1. ekiplerinden 'da forma giyen 21 yaşındaki ile 3 yıllık anlaşma sağladı.

Fabrice N'Sakala, Bernard Mensah ve Welinton takviyeleriyle dönemine giriş yapan hız kesmiyor. Tecrübeli isimlerin yanı sıra yerli ve gelecek vadeden oyuncu arayışlarını da sürdüren siyah-beyazlılar, forması giyen kanat oyuncusu ile anlaşma sağladı.

Beşiktaş, adı ile de anılan 21 yaşındaki futbolcunun transferi için ekibine 150 bin Euro bonservis bedeli ödeyecek. 'ın transferi kısa süre içerisinde resmen açıklaması bekleniyor.

ALTINORDU'DA SKORA EN ÇOK KATKI YAPAN OYUNCU

Geride bıraktığımız sezon 1. 'de takımı adına skora en fazla katkı yapan oyuncu olarak göze çarpan Atakan, 32 maçta 4 gol ve 6 asist üretti.

Beşiktaş Atakan Üner ile anlaşma sağladı

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