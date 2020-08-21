Beşiktaş Atakan Üner ile anlaşma sağladı! İşte bonservis bedeli
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, adı Galatasaray ile de anılan ve TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'da forma giyen 21 yaşındaki Atakan Üner ile 3 yıllık anlaşma sağladı.
Fabrice N'Sakala, Bernard Mensah ve Welinton takviyeleriyle transfer dönemine giriş yapan Beşiktaş hız kesmiyor. Tecrübeli isimlerin yanı sıra yerli ve gelecek vadeden oyuncu arayışlarını da sürdüren siyah-beyazlılar, Altınordu forması giyen kanat oyuncusu Atakan Üner ile anlaşma sağladı.
Beşiktaş, adı Galatasaray ile de anılan 21 yaşındaki futbolcunun transferi için İzmir ekibine 150 bin Euro bonservis bedeli ödeyecek. Kara Kartal'ın transferi kısa süre içerisinde resmen açıklaması bekleniyor.
ALTINORDU'DA SKORA EN ÇOK KATKI YAPAN OYUNCU
Geride bıraktığımız sezon TFF 1. Lig'de takımı adına skora en fazla katkı yapan oyuncu olarak göze çarpan Atakan, 32 maçta 4 gol ve 6 asist üretti.
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