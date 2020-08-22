22 Ağustos 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberleri: İşte Beşiktaş'ta son durum! Modeste, Kayode, Koita...

İşte Beşiktaş'ta son durum!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 22.08.2020

3 kulvarda yarışabilecek bir kadro kurmak isteyen , 'ın istediği bölgelere takviye için görüşmelerini sürdürüyor. Son dakika haberine göre; Beşiktaş'ın transfer listesindeki isimler arasında Modeste, Kayode ve Koita gibi isimler yer alıyor. İşte Beşiktaş'ın transfer listesi...

Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen , N'skala ve Welinton ve Mensah'ı kadrosuna katmıştı. 3 kulvarda yarışacak olan Beşiktaş'ın listesi de oldukça yoğun.

KOITA

Beşiktaş yetkilileri forması giyen Koita'yı gündemine aldı. Kulüp yetkilileri arasında ve oyuncuyla görüşmeler devam ediyor. Bir diğer iddia ise Kasımpaşa'nın futbolcuyu bırakmak istemediği yönünde.

PAPISS CISSE

Geçtiğimiz sezon Aytemiz Alanyaspor ile muhteşem bir performans sergileyen Beşiktaş flörtü sürüyor. Şuan boşta olan Cisse ile maaş konusunda bir anlaşmazlık olduğu iddia edildi. Papiss Cisse Beşiktaş'ın ilgisini kabul ederken, gelecek tekliflere açık olduğunu da belirti.

ANTHONY MODESTE

Bir dönem Galatasaray'ın transfer etmek için uzun bir süre uğraş verdiği forvet , Beşiktaş'ın radarına girdi. Edinilen bilgilere göre Modeste Beşiktaş'a yakın. Ancak Beşiktaş ile adı anılan Anthony Modeste'nin diz sakatlığının yeniden nüksetme riski olduğu açıklandı.

KAYODE

Forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta yeni bir isim gündeme geldi. Beşiktaşlı yetkililer geçtiğimiz sezonu Gaziantep FK'da geçiren, 'in forvetlerinden Olarenwaju Kayode'yle de ilgilenmeye başladı.

NIKOLA KALINIC

Menajeri tarafından Beşiktaş'a önerilen 'in yıldız forveti Nikola Kalinic ile ilgili kararı Teknik direktör verecek. Uygun koşullarda anlaşılması üzerine Nikola Kalınıc'in Beşiktaş'a katılabileceği belirtildi.

TINO KADEWERE

Forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş, O. 'un genç forveti ile ilgileniyor. Lyon, Kadewere geçen sezon Fransa 2'nci Ligi'nde gol kralı olmasına rağmen Villareal'den kiraladığı Ekambi'nin bonservisini almaya karar verdi. Ekambi ve Dembele'nin arından Pintor'u üçüncü alternatif olarak kadroda tutacak Fransız ekibi; Tino Kadewere için gelen tekliflerin değerlendirilme kararı aldı.

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