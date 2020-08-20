Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme turunda 25 Ağustos Salı 21:00'da oynanacak PAOK - Beşiktaş maçını yönetecek olan İtalyan hakem Daniele Doveri'nin ilginç bir istatistiği ortaya çıktı. İşte detaylar...

Beşiktaş'ın PAOK ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu karşılaşması öncesi ilginç bir detay ortaya çıktı. İtalyan hekem 2018-2019 sezonunda Aris'in sahasında PAOK ile oynadığı mücadeleyi yönetmiş ve PAOK rakibini 2-1 mağlup ederken Aris'in sayısız pozisyonlarında hakem PAOK lehine karar vermişti.

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