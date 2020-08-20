20 Ağustos 2020, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Daniele Doveri PAOK-Aris maçını yönetti

Daniele Doveri Yunanistan Ligi'nde görev almış! PAOK...
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 20.08.2020 Giriş Tarihi: 20.08.2020

2. Ön Eleme turunda 25 Ağustos Salı 21:00'da oynanacak - maçını yönetecek olan İtalyan hakem Daniele Doveri'nin ilginç bir istatistiği ortaya çıktı. İşte detaylar...

'ın ile oynayacağı 2. ön eleme turu karşılaşması öncesi ilginç bir detay ortaya çıktı. İtalyan hekem 2018-2019 sezonunda Aris'in sahasında PAOK ile oynadığı mücadeleyi yönetmiş ve PAOK rakibini 2-1 mağlup ederken Aris'in sayısız pozisyonlarında hakem PAOK lehine karar vermişti.

PAOK-Beşiktaş maçını İtalyan hakem Daniele Doveri yönetecek

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