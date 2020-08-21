21 Ağustos 2020, Cuma

BEŞİKTAŞ

Adım adım kazanacağız

Adım adım kazanacağız
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 21.08.2020

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, 'Bırakmam Seni' kampanyasıyla ilgili, "20 milyon Beşiktaş taraftarı her gün 10 bin adım atsa, ortaya çıkacak olan rakam milyarları buluyor. Umarım böyle bir adım sayısını yakalarız" diye konuştu.

Beşiktaş, 'Bırakmam Seni' kampanyasında işbirliği yaptığı dijital uygulama HelpSteps'le taraftara yönelik bir proje başlattı. Siyah-beyazlı taraftarlar attıkları her adımda kulübe para kazandıracak. Bugüne kadar birçok sosyal sorumluluk projesi uygulayan HelpSteps uygulamasıyla taraftarlar yürüdükçe Beşiktaş'a para kazandıracak. Projede dünyanın her yerindeki taraftarlar uygulamaya katılabilecek. Başkan Çebi, "20 milyon Beşiktaş taraftarı her gün 10 bin adım atsa, ortaya çıkacak olan rakam milyarları buluyor. Umarım böyle bir adım sayısını yakalarız" diye konuştu.
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