Adım adım kazanacağız

Beşiktaş, 'Bırakmam Seni' kampanyasında işbirliği yaptığı dijital uygulama HelpSteps'le taraftara yönelik bir proje başlattı. Siyah-beyazlı taraftarlar attıkları her adımda kulübe para kazandıracak. Bugüne kadar birçok sosyal sorumluluk projesi uygulayan HelpSteps uygulamasıyla taraftarlar yürüdükçe Beşiktaş'a para kazandıracak. Projede dünyanın her yerindeki taraftarlar uygulamaya katılabilecek. Başkan Çebi, "20 milyon Beşiktaş taraftarı her gün 10 bin adım atsa, ortaya çıkacak olan rakam milyarları buluyor. Umarım böyle bir adım sayısını yakalarız" diye konuştu.