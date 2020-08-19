19 Ağustos 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

PAOK maçı saat 21.00’de

PAOK maçı saat 21.00’de
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 19.08.2020

Beşiktaş'ın Salı günü 'la oynayacağı Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu maçının saat 21.00'de başlayacağı açıklandı.

Teknik direktör yönetiminde Süper Lig'de geçen sezonun ikinci yarısında gösterdiği performansla taraftarının yüzünü güldüren Beşiktaş, yeni sezonun ilk resmi maçında Yunanistan'da ile karşılaşacak. Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Salı günü saat 21.00'de oynanacak karşılaşma D-Smart'tan canlı yayınlanacak.
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