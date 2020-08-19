19 Ağustos 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Ljajic’in bedeli 5 milyon euro

Ljajic’in bedeli 5 milyon euro
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 19.08.2020

Gelecek sezon kadro maliyetini aşağı çekmek için Ljajic'in 3.2 milyon euro'luk sözleşmesinden dolayı satışa sıcak bakılıyor ancak talep edilen ücret 5 milyon euro.

Gelecek sezon kadro maliyetini aşağı çekmek için Ljajic'in 3.2 milyon euro'luk sözleşmesinden dolayı satışa sıcak bakılıyor ancak talep edilen ücret 5 milyon euro. Görüşmelerin devam ettiği ve Japonların teklifi yükseltmesi halinde Ljajic'in takımdan ayrılmasına izin verileceği ifade edildi. Beşiktaş, geçen sezon başında Ljajic'in bonservisi için Torino'ya 6.5 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.
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