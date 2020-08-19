Ljajic’in bedeli 5 milyon euro

Gelecek sezon kadro maliyetini aşağı çekmek için Ljajic'in 3.2 milyon euro'luk sözleşmesinden dolayı satışa sıcak bakılıyor ancak talep edilen ücret 5 milyon euro.

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Geleceksezon kadro maliyetini aşağı çekmek için Ljajic'in 3.2 milyon euro'luk sözleşmesinden dolayı satışa sıcak bakılıyor ancak talep edilen ücret 5 milyon euro. Görüşmelerin devam ettiği ve Japonların teklifi yükseltmesi halinde Ljajic'in takımdan ayrılmasına izin verileceği ifade edildi. Beşiktaş, geçen sezon başında Ljajic'in bonservisi için Torino'ya 6.5 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.