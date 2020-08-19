‘1 numara’ için Munir sürprizi

Beşiktaş'ın geçen sezon Malaga'da forma giyen 31 yaşındaki Fas asıllı Munir için transfer teklifi yaptığı iddia edildi.

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Siyahbeyazlıların geçen sezon Malaga'da forma giyen 31 yaşındaki Fas asıllı Munir için transfer teklifi yaptığı iddia edildi. 18 maçta gol yemeyen ve Malaga 2. Ligi'ni 14'üncü sırada bitirmesine rağmen 38 maçta 28 gol yiyen Munir'in dikkat çekici bir performans gösterdiği hatırlatıldı. 1.90'lık dev kalecinin Şampiyonlar Ligi'ne katılma ihtimali yüzünden Beşiktaş'a sıcak baktığı belirtildi.