11 Ağustos 2020, Salı

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta sağlık kontrolleri devam ediyor!

Beşiktaş'ta sağlık kontrolleri devam ediyor!
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 11.08.2020

'ta yeni sezon hazırlıkları yönetiminde başlarken bir yandan siyah-beyazlı futbolcuların sağlık kontrol testleri devam ediyor.

'ta 8 futbolcu sağlık kontrolünden geçti.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Adem Ljajic, Ajdin Hasic, Alpay Çelebi, Cyle Larin, Domagoj Vida, Dorukhan Toköz, Douglas Santos ve Enzo Roco, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde sağlık kontrolüne tabi tutuldu.

Detaylı kan tetkikleri yapılan futbolcular; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.

Son dakika: Vagner Love ve Karius'tan Beşiktaş için şok talep!

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
İki futbolcudan şok talep! Beşiktaş'a ceza... İki futbolcudan şok talep! Beşiktaş'a ceza...
Balotelli için flaş yorum! Leblebi gibi gol atar Balotelli için flaş yorum! "Leblebi gibi gol atar"
Ve menajeri açıkladı! Harika bir kulüp Ve menajeri açıkladı! "Harika bir kulüp"
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör