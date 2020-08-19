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Savaş Çorlu: Beşiktaş Modeste transferinde sona yaklaştı

A Spor yorumcusu Savaş Çorlu, Sabah Sporu programında Beşiktaş'ın transfer gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Çorlu, Beşiktaş'ın bir dönem Galatasaray'ın da gündemine gelen Anthony Modeste transferinde sona yaklaştığını söyledi.
19.08.2020
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