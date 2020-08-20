20 Ağustos 2020, Perşembe

BEŞİKTAŞ

İngilizler duyurdu! Mohamed Elneny gelecek hafta...

İngilizler duyurdu! Elneny gelecek hafta...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 20.08.2020

'ın geçtiğimiz sezon 'den kiraladığı Mısırlı futbolcu , sözleşmesinin bitiminin ardından takımına geri dönmüştü. İngiliz basını 28 yaşındaki oyuncunun geleceğine dair önemli bir haber kaleme aldı.

'ta geçen sezon gösterdiği istikrarlı performansla adından söz ettiren Mısırlı 'nin Türk kulüplerinin kendisine ilgisi olmasına rağmen bonservisinin sahibi 'e geri dönüyor.

Evening Standard'ın haberine göre kendisine ilgi gösteren Türk kulüplerine rağmen önce Arsenal ile idmanlara çıkmaya karar veren Elneny'nin durumunu daha sonra değerlendireceği belirtiliyor. Arsenal'in Elneny'i yeni sezonda da kadrosunda düşünmediği ve büyük ihtimalle önümüzdeki sezonda da kiralanacağı söyleniyor.

Mohamed Elneny'i önümüzdeki sezonda da kadrosunda görmek isteyen Beşiktaş'ın yanı sıra Trabzonspor, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de istediği belirtiliyor.

28 yaşındaki Mısırlı oyuncu geçen sezon Beşiktaş ile çıktığı 36 maçta 1 gol 4 asistle oynamıştı.

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