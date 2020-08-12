12 Ağustos 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Cenk Tosun ocakta belki

Cenk Tosun ocakta belki
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 12.08.2020

İngiliz ekibi Everton, 'u kiralamak için siyah-beyazlıların kapısını çaldı... Masrafının karşılanması ya da anlaşılması durumunda kiralık göndermeye sıcak baktıklarını iletti.

İngiliz ekibi Everton, 'u kiralamak için siyah-beyazlıların kapısını çaldı... Masrafının karşılanması ya da anlaşılması durumunda kiralık göndermeye sıcak baktıklarını iletti. Teknik direktör , çok iyi bir transfer olabileceğini ancak Cenk Tosun'un Aralık ayından önce sahalara dönme ihtimalinin bulunmadığını yöneticilerle paylaştı ve Cenk'in devre arası dönemi için düşünülebileceğini söyledi.
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