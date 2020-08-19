Beşiktaş'tan Fode Koita harekatı
Siyah-beyazlılar, Kasımpaşa’nın Thiam’ı F.Bahçe’ye bedelsiz verdiğini açıklamasıyla birlikte Fode Koita için düğmeye bastı.
PAOK maçı öncesinde kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş'tan Fode Koita hamlesi geldi. Siyah beyazlılar, Fode Koita'yı transfer edebilmek için Kasımpaşa'ya resmi teklif yapmaya hazırlanıyor. Başkan Ahmet Nur Çebi, Kasımpaşa'nın Türk sporuna destek açıklaması ve Thiam'ın F.Bahçe'ye bedelsiz transfer olması sonrası Koita için Kasımpaşa'nın kapısını çalma kararı almış oldu. 29 yaşındaki Bengali- Fode Koita, bu sezon Süper Lig'de çıktığı 24 maçta attığı 12 gol ve 5 asist ile dikkat çekmişti. Koita, Kasımpaşa'ya 2016'da 320 bin euro bedelle Blackburn'den gelmişti. Şampiyonlar Ligi kadrosu için 20 Ağustos'ta saat 00.00'da son listeyi vermek zorunda olan Beşiktaş Yönetimi birçok resmi evrakı yetiştirmek zorunda kalacak.
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