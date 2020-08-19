19 Ağustos 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'tan Fode Koita harekatı

Beşiktaş'tan Fode Koita harekatı
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 19.08.2020

Siyah-beyazlılar, Kasımpaşa’nın Thiam’ı F.Bahçe’ye bedelsiz verdiğini açıklamasıyla birlikte Fode Koita için düğmeye bastı.

PAOK maçı öncesinde kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş'tan Fode Koita hamlesi geldi. Siyah beyazlılar, Fode Koita'yı transfer edebilmek için Kasımpaşa'ya resmi teklif yapmaya hazırlanıyor. Başkan , Kasımpaşa'nın Türk sporuna destek açıklaması ve Thiam'ın F.Bahçe'ye bedelsiz transfer olması sonrası Koita için Kasımpaşa'nın kapısını çalma kararı almış oldu. 29 yaşındaki Bengali- Fode Koita, bu sezon 'de çıktığı 24 maçta attığı 12 gol ve 5 asist ile dikkat çekmişti. Koita, Kasımpaşa'ya 2016'da 320 bin euro bedelle Blackburn'den gelmişti. Şampiyonlar Ligi kadrosu için 20 Ağustos'ta saat 00.00'da son listeyi vermek zorunda olan Beşiktaş Yönetimi birçok resmi evrakı yetiştirmek zorunda kalacak.

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