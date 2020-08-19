19 Ağustos 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Töre’ye karşılık Boyd ve Umut!

Töre’ye karşılık Boyd ve Umut!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 19.08.2020

Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, “ takasında maaşını karşılayabilecek oyuncu olursa isteriz. Boyd ve Umut olabilir” dedi.

Başkanı Adil Gevrek, siyah-beyazlı kulübün yeniden renklerine katmak istediği ile ilgili özel açıklamalarda bulundu. Başkan Gevrek, "Beşiktaş, Gökhan Töre'yi istiyorsa bonservis verecek. Kulüp tarafından resmi bir teklif gelmedi ama Sergen hoca beni arayıp Gökhan Töre'yi talep etti. Takasta maaşını karşılayabilecek oyuncu olursa, Beşiktaş'tan isteriz. Tyler Boyd ve Umut Nayir olabilir. Tabii ki maaşlarını ödeme gücümüz olması lazım. Gökhan Töre de bize Beşiktaş'a gitmek istediğini söyledi. Fakat dün (Önceki gün) kampta olması gerekiyordu, antrenmanlara çıkmazsa hukuki yollara başvuracağız" ifadelerini kullandı.
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