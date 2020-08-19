19 Ağustos 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'tan Onyekuru hamlesi! Teklif yapıldı...

Süper Lig devinden Onyekuru hamlesi! Resmi teklif yapıldı...
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 19.08.2020 Giriş Tarihi: 19.08.2020

çalışmalarını sürdüren , 'ın eski yıldızı Henry Onyekuru için kolları sıvadı. Spor'un haberine göre; siyah beyazlı ekip, Fransız temsilcisi Monaco'ya resmi teklifte bulundu.

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