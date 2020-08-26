PAOK maçı sonrası Beşiktaş'ta flaş gelişme! Mario Balotelli...
Beşiktaş'ta PAOK mağlubiyetinin ardından hücum bölgesinde görülen eksiklik için transferde hareketli saatler yaşanıyor. İspanyol basını siyah-beyazlıların Mario Balotelli'yi gündemine aldığını iddia etti.
Beşiktaş, son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde PAOK'un konuğu olmuş ve Yunan ekibine 3-1 mağlup olmuştu. Maçın ardından Sergen Yalçın, transferlerin gelmesinin gerektiğini net bir dille ifade etmişti.
Siyah beyazlılar PAOK karşısında hücum anlamında etkisiz bir futbol sergilerken, Larin'in yetersizliği gözle görülür bir biçimde belli olmuştu.
Yaşanan bu gelişmenin ardından Beşiktaş için dünyaca ünlü Marca Gazetesi'nde flaş bir habere yer verildi. Siyah beyazlıların kısa süre önce veto ettiği dile getirilen Mario Balotelli'nin, Süper Lig devinin listesine yeniden girdiği ve anlaşmanın yakın olduğu iddia edildi.
YA MLS YA BEŞİKTAŞ
Brescia ile yollarını ayırmasının ardından Balotelli, Beşiktaş ile flörtünü hızlandırırken, siyah beyazlılarla uzlaşma sağlayamamıştı. Marca'nın aktardığı bilgilere göre İtalyan golcü, kendisine talip olan ABD ekibi LA Galaxy ya da Beşiktaş'tan birine kısa süre içinde 'geliyorum' mesajın verecek.
Kariyeri boyunca 398 profesyönel müsabakada rol alan Baloelli, 161 gole imza atarken 34 asist üretmişti.
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