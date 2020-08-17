17 Ağustos 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Bernard Mensah: Beşiktaş'a gelmek her zaman hayalimdi

Beşiktaş'a gelmek her zaman hayalimdi
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 17.08.2020

'ın yeni transferi , yaptığı açıklamada "Buraya gelmek her zaman hayalimdi. Bana olan ilgi de doğru yerde bulunduğumu gösteriyor." dedi.

Mensah, 'ye yaptığı açıklamada, transferinden dolayı mutluluğunu dile getirerek, " gibi büyük bir kulüpte olmak çok güzel bir şey. Böyle bir kulübün parçası olmak gurur verici. Buraya gelmek her zaman hayalimdi. Bana olan ilgi de doğru yerde bulunduğumu gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Ganalı futbolcu, takım arkadaşlarının kendisine son derece yardımcı olduğunu belirtti.

Şampiyonlar Ligi 2. eleme turundaki PAOK maçını da değerlendiren 25 yaşındaki futbolcu, "Hayalimiz bu maçı kazanmak ve daha sonra grup aşamasına kalmak. Şampiyonlar Ligi'nde oynamak her futbolcunun hayalidir. Bizim de ortak hayalimiz bu yönde. Taraftarımız çok özel. Her şeyin iyisini hak ediyorlar. Bana gösterdikleri ilgiden dolayı da minnettarım. Ben ve takım arkadaşlarım elimizden gelenin en iyisi yaparak onları memnun etmeye çalışacağız." diye konuştu.

Mensah sağlık kontrolünden geçirildi haberin devamı


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