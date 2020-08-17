Bernard Mensah: Beşiktaş'a gelmek her zaman hayalimdi
Beşiktaş'ın yeni transferi Bernard Mensah, yaptığı açıklamada "Buraya gelmek her zaman hayalimdi. Bana olan ilgi de doğru yerde bulunduğumu gösteriyor." dedi.
Mensah, BJK TV'ye yaptığı açıklamada, transferinden dolayı mutluluğunu dile getirerek, "Beşiktaş gibi büyük bir kulüpte olmak çok güzel bir şey. Böyle bir kulübün parçası olmak gurur verici. Buraya gelmek her zaman hayalimdi. Bana olan ilgi de doğru yerde bulunduğumu gösteriyor." ifadelerini kullandı.
Ganalı futbolcu, takım arkadaşlarının kendisine son derece yardımcı olduğunu belirtti.
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turundaki PAOK maçını da değerlendiren 25 yaşındaki futbolcu, "Hayalimiz bu maçı kazanmak ve daha sonra grup aşamasına kalmak. Şampiyonlar Ligi'nde oynamak her futbolcunun hayalidir. Bizim de ortak hayalimiz bu yönde. Taraftarımız çok özel. Her şeyin iyisini hak ediyorlar. Bana gösterdikleri ilgiden dolayı da minnettarım. Ben ve takım arkadaşlarım elimizden gelenin en iyisi yaparak onları memnun etmeye çalışacağız." diye konuştu.
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