11 Ağustos 2020, Salı

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Sergio Rico ile temasta

1 numara İspanya'dan
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 11.08.2020

Beşiktaş'ın 4 maç sonunda Şampiyonlar Ligi'ne kalma ihtimalinin doğması transferde rotasının bir anda değişmesine neden oldu. Karius’un ayrılmasının ardından 1 numara arayışlarına hız veren siyah-beyazlılar PSG’de kiralık oynayan Sergio Rico ile temasta.

1 numara arayışlarını hız veren siyah- beyazlılar, PSG'de kiralık olarak forma giyen 26 yaşındaki ve 1.95 boyundaki kaleci Sergio Rico ile temas kuruldu. Oyuncunun menajeri Miguel Alfaro, Beşiktaş'ın teklifini araya G.Saray'ı da katarak, "Beşiktaş ve G.Saray'ın bir kaleci aradığını biliyoruz. İkisi de önemli bir seçenek. Şampiyonlar Ligi'nin bitiminden sonra bonservisini elinde bulunduran Sevilla ile konuşacağız. Türk takımlarıyla tanışmak büyük bir ilerleme olabilir. Onun için iyi bir hedef olabilir" diye konuştu. PSG'nin opsiyon hakkını kullanmayacağı Rico'nun da Beşiktaş'ı Şampiyonlar Ligi için tercih ettiği bildirildi.

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