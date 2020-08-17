Beşiktaş'ın yeni transferi Bernard Mensah sağlık kontrolünden geçti

Transfer çalışmalarını yürüten Beşiktaş, Kayserispor'da forma giyen Bernard Mensah'ı kadrosuna kattığını duyurdu. Siyah-beyazlıların yaptığı paylaşımda Mensah, "Evin camından dışarı baktığımda bir otoyol görmek bana göre değildi. Benim evim deniz kenarında olmalıydı... Benim evim, Beşiktaş!' ifadelerini kullandı. Ganalı yıldızın bu sözleri, 'Galatasaray'a göndermede bulundu' şeklinde yorumlandı.