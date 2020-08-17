17 Ağustos 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ın yeni transferi Bernard Mensah sağlık kontrolünden geçti

Mensah sağlık kontrolünden geçirildi
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 17.08.2020

'ın Hes Kablo 'dan ettiği Ganalı orta saha oyuncusu , sağlık kontrolünden geçirildi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Mensah'ın Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde detaylı kan tetkiklerinin yapıldığı belirtildi.

Ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edilen 25 yaşındaki futbolcunun, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerinin de yapıldığı kaydedildi.

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