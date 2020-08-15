Ze Luis'in menajerinden Beşiktaş açıklaması!
Burak Yılmaz'ın ayrılığının ardından santrfor arayışlarına hız veren Beşiktaş'ta Porto'nun golcü futbolcusu Ze Luis'in ismi ön plana çıkmıştı. 29 yaşındaki oyuncunun menajeri Jose Fouto'dan transfer ve Beşiktaş sözleri geldi.
Santrfor arayışlarına son sürat devam eden Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın Mario Balotelli'yi veto etmesinin ardından gözler Ze Luis transferine çevrilmişti. Siyah-beyazlı takımın transfer gündeminde yer alan Yeşil Burun Adalı golcünün menajerinden önemli açıklamalar geldi.
"HERHANGİ BİR PAZARLIK YOK"
Şu anda bu soruya cevap vermem. Çünkü Beşiktaş'la bir pazarlık yok. Ze Luis'ten transfer olacağına dair haber de almadım. Bu yüzden dün olduğu gibi, bugün de Ze Luis, orto'nun oyuncusu.
"BEŞİKTAŞ'IN İSTEMESİ NORMAL AMA..."
Ze Luis önemli bir oyuncu. Beşiktaş isteyebilir. Avrupa'da Ze Luis gibi büyük bir oyuncuyu 30 kulübün birden istemesi normal. Ancak somut bir şey yok. Ne temas, ne pazarlık. Ze Luis de Porto'da kalmayı planlıyor.
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