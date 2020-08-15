15 Ağustos 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Ze Luis'in menajerinden Beşiktaş açıklaması!

Ze Luis'in menajeri açıkladı! Beşiktaş...
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 15.08.2020

'ın ayrılığının ardından santrfor arayışlarına hız veren 'ta Porto'nun golcü futbolcusu 'in ismi ön plana çıkmıştı. 29 yaşındaki oyuncunun menajeri Jose Fouto'dan transfer ve Beşiktaş sözleri geldi.

Santrfor arayışlarına son sürat devam eden 'ta teknik direktör 'ın 'yi veto etmesinin ardından gözler transferine çevrilmişti. Siyah-beyazlı takımın transfer gündeminde yer alan Yeşil Burun Adalı golcünün menajerinden önemli açıklamalar geldi.

"HERHANGİ BİR PAZARLIK YOK"

Şu anda bu soruya cevap vermem. Çünkü Beşiktaş'la bir pazarlık yok. Ze Luis'ten transfer olacağına dair haber de almadım. Bu yüzden dün olduğu gibi, bugün de Ze Luis, orto'nun oyuncusu.

Mnesah'ta mutlu son! Transfer tarihini açıkladı haberin devamı

"BEŞİKTAŞ'IN İSTEMESİ NORMAL AMA..."

Ze Luis önemli bir oyuncu. Beşiktaş isteyebilir. Avrupa'da Ze Luis gibi büyük bir oyuncuyu 30 kulübün birden istemesi normal. Ancak somut bir şey yok. Ne temas, ne pazarlık. Ze Luis de Porto'da kalmayı planlıyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Mnesah'ta mutlu son! Transfer tarihini açıkladı Mnesah'ta mutlu son! Transfer tarihini açıkladı
Atiba resmen açıkladı! Gelecek sezon... Atiba resmen açıkladı! Gelecek sezon...
Burak Yılmaz'ın yerine sürpriz isim! Anlaşma tamam Burak Yılmaz'ın yerine sürpriz isim! Anlaşma tamam
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör