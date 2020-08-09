Beşiktaş Ze Luis'i askıya aldı!

Beşiktaş'ın santrfor adayları arasında bulunan Ze Luis, askıya alındı. Porto'nun hedefi oyuncuyu ilk etapta bonservisiyle göndermek.

Siyah-beyazlıların santrfor adayları arasında yer alan Porto'nun Yeşil Burun Adalı 29 yaşındaki futbolcusu Ze Luis'in hem şu an için Türkiye'de oynamak istememesi hem de Portekiz kulübünün kiralıktan önce bonservis kazanma isteği nedeniyle bu transfer şimdilik askıya alınmış durumda.

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