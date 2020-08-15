Karsdorp'ta Beşiktaş'a 3 rakip birden!
İtalyan basını, Beşiktaş'ın savunmanın sağı için düşündüğü Rick Karsdorp için Sevilla, Schalke 04 ve Southampton’un devreye girdiğini sayfalarına taşıdı.
Siyah-beyazlıların yeni sezon öncesi ilgilendiği futbolculardan biri olan sağ bek Rick Karsdorp için Avrupa'dan 3 talibin daha çıktığı kaydedildi. Beşiktaş, Roma forması giyen sağ bek oyuncusu Rick Karsdorp için bir süre önce girişimlerine başlamıştı. Siyah beyazlıların talip olduğu futbolcu için Sevilla, Schalke ve Southampton da devreye girdi. İtalyan basınından Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre Sevilla, Schalke ve Southampton'ın Rick Karsdorp için girişimde bulunduğu belirtildi.
Geçtiğimiz sezonu Feyenoord'da kiralık olarak geçiren Rick Karsdorp, 2017 yılında 9 milyon euro bedelle Roma'ya transfer olmuştu. Geçen sezon 24 resmi maça çıkan 25 yaşındaki futbolcu 2 gol, 5 asistlik performans sergiledi.
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