20 Ağustos 2020, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Welinton'u resmen açıkladı

Beşiktaş transferi resmen açıkladı! 3 yıllık imza...
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 20.08.2020 Giriş Tarihi: 20.08.2020

çalışmalarını sürdüren , ile sözleşmesi sona eren 31 yaşındaki tecrübeli stoperi Welinton’u 2023'e kadar kadrosuna kattığını TFF'ye bildirdi.

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