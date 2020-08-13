13 Ağustos 2020, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta hazırlıklar sürüyor!

Beşiktaş'ta hazırlıklar sürüyor!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 13.08.2020 Giriş Tarihi: 13.08.2020

Paok ile 25 ağustos'ta oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden devam ediyor. Siyah-beyazlıların yönetiminde gerçekleşen antrenmanı 1.5 saat sürdü.

, yeni sezon hazırlıklarını akşam antrenmanıyla sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör yönetimindeki antrenman, ısınma, istasyon koşuları ve açma-germe çalışmasıyla başladı.

Pas, 5'e 2 çalışması ve dar alanda pas çalışması ile devam eden idman, yarı sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.

Siyah-beyazlı ekip, yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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