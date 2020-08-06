Caner Erkin Beşiktaş'tan ayrıldığını açıkladı

Beşiktaş'ta Gökhan Gönül'ün ardından Caner Erkin de takımdan ayrıldığını açıkladı. Tecrübeli sol bek ayrılığı sosyal medya hesabından duyurdu.

Gökhan Gönül'ün Beşiktaş'tan ayrılmasının ardından Caner Erkin de ayrıldığını açıkladı.

İşte Caner Erkin'in veda sözleri:

İyi günde, kötü günde, formamı samimiyetle terletirken, beni anlayan ve yanımda duran, Beşiktaş camiasına kalpten teşekkür ederim hakkım varsa helal olsun ... Siz de hakkını helal edin.

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