06 Ağustos 2020, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Caner Erkin Beşiktaş'tan ayrıldığını açıkladı

Beşiktaş'a bu sözlerle veda etti!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 06.08.2020 Giriş Tarihi: 06.08.2020

'ta 'ün ardından de takımdan ayrıldığını açıkladı. Tecrübeli sol bek ayrılığı sosyal medya hesabından duyurdu.

'ün 'tan ayrılmasının ardından de ayrıldığını açıkladı.

İşte Caner Erkin'in veda sözleri:

İyi günde, kötü günde, formamı samimiyetle terletirken, beni anlayan ve yanımda duran, Beşiktaş camiasına kalpten teşekkür ederim hakkım varsa helal olsun ... Siz de hakkını helal edin.

Caner Erkin Fenerbahçe'de! haberin devamı

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