13 Ağustos 2020, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş için Michael Olunga iddiası! Michael Olunga kimdir?

Beşiktaş'a rekortmen golcü! 1 maçta 8 gol atmıştı
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 13.08.2020 Giriş Tarihi: 13.08.2020

Yeni sezon için golcü arayışlarını sürdüren , aradığı ismi 'da buldu. Siyah-beyazlılar, forması giyen 26 yaşındaki forvet 'yı gündemine aldı. Kenyalı golcü, geride bıraktığımız sezon 1 maçta 8 gol atarak rekor kırmıştı. İşte detaylar...

Tecrübeli golcüsü 'ın Ligue 1 ekiplerinden Lille'e olmasının ardından forvet arayışlarını hızlandıran 'ta sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Teknik direktör 'ın raporu doğrultusunda ilerleyen ve adı Ze Luis ve gibi isimlerle anılan siyah-beyazlılarla ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Goal'de yer alan habere göre , ekibi forması giyen 'yı gündemine aldı. Siyah-beyazlıların Kenyalı futbolcuyu kadrosuna katmak için çalışmalara başladığı öğrenildi.

JAPONYA'DA REKOR KIRMIŞTI

Olunga, geçtiğimiz sezon takımının Kyoto Sanga'yı 13-1 mağlup ettiği maçta 8 gol atarak Japonya'da bir maçta en çok gol atan oyuncu rekorunu kırmıştı.

MICHAEL OLUNGA KİMDİR?

26 Mart 1994 tarihinde Kenya'nın Nairobi kentinde dünyaya gelen Michael Olunga, futbola ülkesinin Tusker takımında başladı. Kenya'da Thika United ve Gor Mahia formalarını da terleten 26 yaşındaki oyuncu, Djurgarden, GZ Hengfeng ve Girona takımlarında da top koşturdu. Kulübüyle olan sözleşmesi Ocak 2021 yılına kadar devam eden 1.93 boyundaki golcünün güncel piyasa değeri ise 950 bin Euro.

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