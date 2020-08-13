Beşiktaş için Michael Olunga iddiası! Michael Olunga kimdir?
Yeni sezon için golcü arayışlarını sürdüren Beşiktaş, aradığı ismi Japonya'da buldu. Siyah-beyazlılar, Kashiwa Reysol forması giyen 26 yaşındaki forvet Michael Olunga'yı gündemine aldı. Kenyalı golcü, geride bıraktığımız sezon 1 maçta 8 gol atarak rekor kırmıştı. İşte detaylar...
Tecrübeli golcüsü Burak Yılmaz'ın Ligue 1 ekiplerinden Lille'e transfer olmasının ardından forvet arayışlarını hızlandıran Beşiktaş'ta sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda ilerleyen ve adı Ze Luis ve Mario Balotelli gibi isimlerle anılan siyah-beyazlılarla ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.
Goal'de yer alan habere göre Kara Kartal, Japonya ekibi Kashiwa Reysol forması giyen Michael Olunga'yı gündemine aldı. Siyah-beyazlıların Kenyalı futbolcuyu kadrosuna katmak için çalışmalara başladığı öğrenildi.
JAPONYA'DA REKOR KIRMIŞTI
Olunga, geçtiğimiz sezon takımının Kyoto Sanga'yı 13-1 mağlup ettiği maçta 8 gol atarak Japonya'da bir maçta en çok gol atan oyuncu rekorunu kırmıştı.
MICHAEL OLUNGA KİMDİR?
26 Mart 1994 tarihinde Kenya'nın Nairobi kentinde dünyaya gelen Michael Olunga, futbola ülkesinin Tusker takımında başladı. Kenya'da Thika United ve Gor Mahia formalarını da terleten 26 yaşındaki oyuncu, Djurgarden, GZ Hengfeng ve Girona takımlarında da top koşturdu. Kulübüyle olan sözleşmesi Ocak 2021 yılına kadar devam eden 1.93 boyundaki golcünün güncel piyasa değeri ise 950 bin Euro.
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