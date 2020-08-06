06 Ağustos 2020, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Gökhan Gönül Beşiktaş'a veda etti

Yıldız isim Beşiktaş'a veda etti
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 06.08.2020 Giriş Tarihi: 06.08.2020

'la olan sözleşmesi sona eren , sosyal medyadan yaptığı paylaşımla siyah-beyazlı kulübe veda etti.

İşte Gökhan Gönül'ün yaptığı açıklama;

'a adımımı atarken 'Kötü oynayabilirim, pas hatası yapabilirim ama mücadele etmediğim tek bir gün bile göremeyecekler. Bunun sözünü veriyorum' demiştim.

Her zaman da verdiğim sözün ne anlama geldiğini bilerek hareket ettim. Son maçın son saniyesine kadar verdiğim sözü tuttuğuma inanıyorum.
Beşiktaş Kulübü'nde birlikte çalıştığım Başkanlarıma, hocalarıma, yöneticilerime, takım arkadaşlarıma, teknik ekibe ve Beşiktaş taraftarına her şey için teşekkür ediyorum.

Beşiktaş camiası; Bana ve aileme gösterdiğiniz özene teşekkür ederim. Taraftarlar hakkını helal etsin. Benden yana varsa hakkım sonuna kadar helaldir.

MENAJERİ FENERBAHÇE KULÜP BİNASINDA!

Beşiktaş'la sözleşmesi sona eren 'le de ilgilenen Fenerbahçe, tecrübeli oyuncuyu kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürüyor. Siyah beyazlılara sosyal medya hesabından veda eden milli sa bekin menajeri Ahmet Bulut, Fenerbahçe kulüp binasına geldi. Burada sözleşme detayları konuşulduktan sonra transferin resmen açıklanması bekleniyor.

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