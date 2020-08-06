Gökhan Gönül Beşiktaş'a veda etti

Beşiktaş'la olan sözleşmesi sona eren Gökhan Gönül, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla siyah-beyazlı kulübe veda etti.

İşte Gökhan Gönül'ün yaptığı açıklama;

Beşiktaş'a adımımı atarken 'Kötü oynayabilirim, pas hatası yapabilirim ama mücadele etmediğim tek bir gün bile göremeyecekler. Bunun sözünü veriyorum' demiştim.



Her zaman da verdiğim sözün ne anlama geldiğini bilerek hareket ettim. Son maçın son saniyesine kadar verdiğim sözü tuttuğuma inanıyorum.

Beşiktaş Kulübü'nde birlikte çalıştığım Başkanlarıma, hocalarıma, yöneticilerime, takım arkadaşlarıma, teknik ekibe ve Beşiktaş taraftarına her şey için teşekkür ediyorum.



Beşiktaş camiası; Bana ve aileme gösterdiğiniz özene teşekkür ederim. Taraftarlar hakkını helal etsin. Benden yana varsa hakkım sonuna kadar helaldir.

MENAJERİ FENERBAHÇE KULÜP BİNASINDA!

Beşiktaş'la sözleşmesi sona eren Gökhan Gönül'le de ilgilenen Fenerbahçe, tecrübeli oyuncuyu kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürüyor. Siyah beyazlılara sosyal medya hesabından veda eden milli sa bekin menajeri Ahmet Bulut, Fenerbahçe kulüp binasına geldi. Burada sözleşme detayları konuşulduktan sonra transferin resmen açıklanması bekleniyor.

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