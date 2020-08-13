13 Ağustos 2020, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Welinton’da +1 çıkmazı

Welinton’da +1 çıkmazı
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 13.08.2020

Welinton transferi için Alanyaspor'la görüşmelerini sürdüren Beşiktaş'a Akdeniz ekibinden şok bir talep geldi. Turuncu-yeşilliler, Brezilyalı stoper için 'un yanı sıra bir futbolcu daha isteyince görüşmeler tıkandı.

Beşiktaş'ta, Alanyaspor ile Welinton pazarlığı sürüyor. Beşiktaş ile Alanyaspor arasında Welinton transferi için görüşmeler sürerken, Akdeniz temsilcisinden flaş bir talep geldi. Alanyaspor, bonservisiyle birlikte verilen 'un yanında genç bir futbolcu daha istedi. Ancak Beşiktaş bu teklife sıcak bakmadığı için transferin halen resmi olarak gerçekleşmediği ifade edildi.
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