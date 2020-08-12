Atiba Hutchinson 1 yıl daha Beşiktaş'ta!

Beşiktaş, Atiba Hutchinson ile sözleşme uzatma konusunda anlaşmaya vardı. 1 yıllık sözleşme uzatan Atiba, siyah-beyazlılardan 500 bin Euro alacak.

Beşiktaş'ta son dakika haberi... Siyah beyazlılar, taraftarların adeta sevgilisi haline gelen Atiba Hutchinson konusunda mutlu sona vardı.

Aktarılan bilgilere göre siyah beyazlılar, tecrübeli futbolcu ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalarken, rakamlar da belli oldu.

Buna göre Atiba Hutchinson, gelecek sezon Beşiktaş'tan 500 bin euro garanti ücret ve bonuslar karşılığında anlaşmaya vardı.

DİĞER