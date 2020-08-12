12 Ağustos 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Atiba Hutchinson 1 yıl daha Beşiktaş'ta!

Sözleşmesi uzatıldı! Deneyimli futbolcu...
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 12.08.2020 Giriş Tarihi: 12.08.2020

, ile sözleşme uzatma konusunda anlaşmaya vardı. 1 yıllık sözleşme uzatan Atiba, siyah-beyazlılardan 500 bin Euro alacak.

'ta son dakika haberi... Siyah beyazlılar, taraftarların adeta sevgilisi haline gelen konusunda mutlu sona vardı.

Aktarılan bilgilere göre siyah beyazlılar, tecrübeli futbolcu ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalarken, rakamlar da belli oldu.

Buna göre Atiba Hutchinson, gelecek sezon Beşiktaş'tan 500 bin euro garanti ücret ve bonuslar karşılığında anlaşmaya vardı.

Atiba bir yıl daha Beşiktaş'ta

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Beşiktaş'ın teklifi belli oldu! Genç isim... Beşiktaş'ın teklifi belli oldu! Genç isim...
Sergen Yalçın kararını verdi! Balotelli... Sergen Yalçın kararını verdi! Balotelli...
Eski dostlar Balotelli için devrede! En doğru adres Beşiktaş Eski dostlar Balotelli için devrede! "En doğru adres Beşiktaş"
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör