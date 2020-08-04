04 Ağustos 2020, Salı

BEŞİKTAŞ

Olunga sürprizi

Olunga sürprizi
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 04.08.2020 Giriş Tarihi: 04.08.2020

Burak ’ın Lille’e gitmesiyle boşalan forvete yapılacak transfer harekatında listeye Kashiwa Reysol takımında oynayan golcü Michael Olunga da girdi.

Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi takviyelerin en önemli bölgelerinden biri olarak görülen forvet hattına yapılacak transfer harekatı için yeni bir isim gündeme geldi... Japonyanın Kashiwa Reysol takımında oynayan 1.93 boyundaki Michael Olunga attığı goller ve yaptığı asistlerle göz kamaştırıyor. 26 yaşındaki Kenyalı futbolcu bu sezon takımıyla 8 müsabakaya çıkarken 9 gol atıp 1 de asist yapma başarısı gösterdi. Kashiwa Reysol ile şimdiye kadar 52 müsabakaya çıkan Olunga 42 gol atıp 12 de asist yaparak toplamda 54 gole direkt etki ederek göz alıcı bir performasa imza attı. Teknik direktör 'ın bitirici forvet istediği ve Michael Olunga için olumlu rapor verdiği gelen bilgiler arasında. 900 bin euro gibi uygun bir bonservis bedeli bulunan Kenyalı forvet milli takımında da 23 maçta 11 gol atma başarısını gösterdi.

Profesyonel futbol kariyeri boyunca 7 farklı takımın formasını giyen Michael Olunga 113 karşılaşmaya çıkıp 60 gol, 17 asist üreterek toplamda 77 gole direkt etki etti. Bu periyotta 11 kez sarı kartla cezalandırılan Kenyalı forvet hiç kırmızı kart görmedi.

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