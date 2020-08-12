12 Ağustos 2020, Çarşamba

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Atiba bir yıl daha Beşiktaş'ta

Beşiktaş, deneyimli oyuncusu Atiba Hutchinson'ın sözleşmesini 1 yıl daha uzattı. Siyah-beyazlılardaki son gelişmeleri A Spor muhabiri Mustafa Mandev aktardı. Mandev, "Atiba'nın futbolu bıraktıktan sonra da Sergen Yalçın'ın teknik ekibinde yer almasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
12.08.2020
ABONE OL

DİĞER
Atiba bir yıl daha Beşiktaş'ta Atiba bir yıl daha Beşiktaş'ta 12.08.2020
Savaş Çorlu: Balotelli Beşiktaş'a hayırlı olsun Savaş Çorlu: Balotelli Beşiktaş'a hayırlı olsun 11.08.2020
Karius ve Love'dan Beşiktaş için şok talep! Karius ve Love'dan Beşiktaş için şok talep! 11.08.2020
Balotelli Beşiktaş'ta leblebi gibi gol atar "Balotelli Beşiktaş'ta leblebi gibi gol atar" 11.08.2020
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Beşiktaş'ta Oğuzhan'dan indirim Beşiktaş'ta Oğuzhan'dan indirim 11.08.2020
Sergen Yalçın'dan transfer açıklaması Sergen Yalçın'dan transfer açıklaması 11.08.2020
Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarına başladı Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarına başladı 11.08.2020
Beşiktaş'ın rakibi PAOK'u tanıyalım Beşiktaş'ın rakibi PAOK'u tanıyalım 11.08.2020
Beşiktaş'ın rakibi PAOK Beşiktaş'ın rakibi PAOK 11.08.2020
Mahmut Alpaslan: Gökhan Töre Beşiktaş'ta Mahmut Alpaslan: Gökhan Töre Beşiktaş'ta 11.08.2020
Beşiktaş Mario Balotelli ile anlaştı Beşiktaş Mario Balotelli ile anlaştı 10.08.2020
Transferin gözdesi Mensah Transferin gözdesi Mensah 10.08.2020
Beşiktaş'ta hedef Kevin Bua Beşiktaş'ta hedef Kevin Bua 10.08.2020
Beşiktaş'ın yeni transferi Welinton İstanbul'a geldi Beşiktaş'ın yeni transferi Welinton İstanbul'a geldi 09.08.2020
Balotelli için olay yorum! Süper Lig'e gelirse... Balotelli için olay yorum! "Süper Lig'e gelirse..." 09.08.2020
Gökhan ve Caner Beşiktaş'tan neden ayrıldı? Erol Kaynar açıkladı Gökhan ve Caner Beşiktaş'tan neden ayrıldı? Erol Kaynar açıkladı 08.08.2020
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'de Vedat Muriqi yerine 2 süper golcü! Adaylar belirlendi
Mert Hakan Yandaş'ın menajeri açıkladı! Hangi ülkelerden teklif aldı?
Götze'den Galatasaray'a iyi haber
Sinan Gümüş Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? Kararını verdi
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu neden açıklanmıyor? Belirsizliğin nedeni...
Fenerbahçe'den dev transfer hamlesi! Vedat Muriqi'nin yerine yılın golcüsü
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör