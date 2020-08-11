11 Ağustos 2020, Salı

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta hazırlıklar sürüyor!

Beşiktaş'ta hazırlıklar sürüyor!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 11.08.2020 Giriş Tarihi: 11.08.2020

'ta yeni sezon çalışmaları ara vermeden devam ediyor. Siyah-beyazlılar yönetiminde hazırlıklarını Nevzat Demir Tesisleri’nde hazırlıklarını sürdürdü.

, yeni sezon hazırlıklarını BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bu akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Basına kapalı yapılan idman, 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması ve dar alanda minik kale maç yapıldı. Antrenman, yarım sahada yapılan taktik maçı ve streching çalışması ile sona erdi.
Siyah beyazlılar, yeni sezon hazırlıklarına yarın saat 11.30 ve 18.00'de yapacağı antrenmanlarla devam edecek.

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