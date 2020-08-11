11 Ağustos 2020, Salı

BEŞİKTAŞ

Ze Luis'in menajeri açıkladı! "Beşiktaş harika bir kulüp"

Ve menajeri açıkladı! Harika bir kulüp
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 11.08.2020

'ın transfer gündeminde yer alan isimlerden 'in menajeri siyah-beyazlıların ilgisini doğruladı ve "Beşiktaş harika bir kulüp ve bunu herkes bilir" ifadelerini kullandı.

'ın transfer etmek istediği isimlerden olan golcü oyuncu 'in menajeri Jose Fouto'dan siyah-beyazlılarla ilgili açıklama geldi. Beşiktaş'ın bu futbolcuya ilgisi olduğunu açıklayan Fouto, "Evet, Beşiktaş tarafında bir ilgi var. Ciddi bir müzakereye girmeden kısa bir görüşme oldu. Porto'nun ne düşündüğünü onlara söyledim. Beşiktaş, ve Avrupa'da büyük bir kulüp. Ze Luis'in Porto ile 3 yıllık sözleşmesi var. Beşiktaş'ın bu ilgisine teşekkür ediyoruz. Kendileriyle ilk temas sağlandı. Önümüzdeki günlerde neler olur, bekleyip göreceğiz" diye konuştu. Fouto, Ze Luis'in önceliğinin Porto ile sözleşmesindeki hükümleri yerine getirmek olduğunu ve oyuncunun Beşiktaş ile ilgili olarak olumlu düşüncelere sahip olduğunu sözlerine ekledi.

Resmi açıklama geldi! haberin devamı

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