02 Ağustos 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'tan Jönsson'a 1+1 teklif

Jönsson'a 1+1 teklif
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 02.08.2020

'ın eski öğrencisi Jens Jönsson için ilk resmi görüşme yapıldı. Siyah-beyazlı yönetici Erdal Torunoğulları, Konyaspor'dan ayrılan 27 yaşındaki Danimarkalı oyuncu ve menajeriyle bir araya geldi.

'ın eski öğrencisi Jens Jönsson için ilk resmi görüşme yapıldı. Siyah-beyazlı yönetici Erdal Torunoğulları, Konyaspor'dan ayrılan 27 yaşındaki Danimarkalı oyuncu ve menajeriyle bir araya geldi. Sergen'in, Kanadalı yıldız Atiba ile beraber ön libero rotasyonu için düşündüğü Jönsson'a 1+1 yıllık teklif yapıldı. Jonsson'a yapılan teklifin 400 bin euro artı bonuslar olduğu öğrenildi.
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