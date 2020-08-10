Ze Luis'in avukatı açıkladı! "Beşiktaş ile görüştük"
Burak Yılmaz'ın ayrılığının ardından forvet hattını güçlendirmek için arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ın gündemine gelen isimlerden biri de Ze Luis olmuştu. Yıldız futbolcunun avukatı Jose Fouta, yaptığı açıklamada Beşiktaşlı bir yetkili ile görüşme yaptığını söyledi.
Deneyimli golcü Burak Yılmaz'ın Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'e transfer olmasından sonra santrfor arayışlarına başlayan Beşiktaş'ta Ze Luis ismi ön plana çıkmıştı. Bonservisi Porto'da olan Yeşil Burun Adalı golcünün avukatı, Beşiktaş'ta bir yetkili ile görüştüğünü açıkladı.
"BEŞİKTAŞ'IN ZE LUIS'E BİR İLGİSİ VAR"
Ajansspor'a konuşan ve Beşiktaş-Ze Luis iddialarını değerlendirerek sözlerine başlayan Fouto, "Beşiktaş'ın Ze Luis'e bir ilgisi var. Ama tek ilgilenen kulüp Beşiktaş değil ve Avrupa'nın başka takımları da oyuncuyla ilgileniyor. Asya'dan da teklifler var" dedi.
"ÖNCELİĞİ PORTO"
Ze Luis'in önceliğinin Porto'da devam etmek olduğunu belirten Fouto, "Beşiktaş'ın oyuncuya ilgisi var bu kesin, değerli bir oyuncu. Porto takımında çok maç oynadı ve çok da gol attı. Uzun vadeli bir sözleşmesi var. Geçen sene Spartak Moskova'dan büyük paralar karşılığında transfer oldu. Elbette, Ze Luis'i transfer etmek istiyorlar ama oyuncunun önceliği Porto ile devam etmek. Sözleşmesini tamamlamak istiyor. Ama Porto yönetimi devam etmek istemezse biz de teklifleri değerlendiririz" şeklinde konuştu.
"BEŞİKTAŞ'TA BİR YETKİLİ İLE GÖRÜŞTÜM"
Beşitaşlı bir yönetici ile görüştüklerini kaydeden Fouto, "Beşiktaş'ta bir yetkili ile görüştüm ama transfer müzakereden öteye geçmedi. Oyuncu ilk planda Porto'da devam etmek istiyor. Beşiktaş koşullarını sordu ve somut bir şey yok" açıklamasını yaptı.
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