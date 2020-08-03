Fernandes’e kanca
Beşiktaş, A. Alanyaspor’la sözleşmesi sona eren 32 yaşındaki kanat oyuncusu Junior Fernandes için Başakşehir’le yarışıyor.
Siyah-beyazlılar, transfer çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Beşiktaş'ın listesine eklenen yeni isim Junior Fernandes oldu. Süper Lig'de bu sezon Aytemiz Alanyaspor forması ile ligde 30 maçta 9 gol atan ve 7 asist yapan Fernandes'in geleceği konusundaki belirsizlik sürüyor. Sözleşmesi sona eren ve bonservis bedeli bulunmayan tecrübeli oyuncuyla Başakşehir bir süredir yakından ilgilenirken, Beşiktaş'ın da devreye girdiği ve Junior Fernandes'in yeni sezonda yine Türkiye'de kalmak istediği öğrenildi. 2017 yılında Dinamo Zagreb kulübünden Aytemiz Alanyaspor'a transfer olan Junior Fernandes, bu sezon lig ve kupada toplamda 38 karşılaşmada 12 gol attı ve 8 asist yaparak toplamda 20 gole etki etti.
355 KARŞILAŞMAYA ÇIKTI
Profesyonel futbol kariyeri boyunca 7 farklı takımın formasını giyen Fernandes toplamda 355 karşılaşmaya çıktı. Bu periyotta 113 gol atıp, 66 asist yapan tecrübeli oyuncu toplamda 179 gole direkt etki etti. Bu karşılaşmalarda 40 kez sarı kart gören Fernandes kariyeri boyunca sadece 1 kez kırmızı kartla cezalandırıldı.
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