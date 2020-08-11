Ahmet Nur Çebi'den Beşiktaşlıları heyecanlandıran Balotelli sözleri!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, prensip anlaşması sağlandığı iddia edilen İtalyan golcü Mario Balotelli ile ilgili “Onu, yöneticimiz Erdal bey (Erdal Torunoğulları) takip ediyor. Bütçemiz belli, o bütçe içerisinde gelebilecek en iyi futbolculara kapımız açık” diyerek yıldız futbolcunun transferine yeşil ışık yaktı.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, son günlerde ismi Beşiktaş ile anılan İtalyan golcü Mario Balotelli ile ilgili konuştu. Başkan Ahmet Nur Çebi, "Bilemiyorum. Onu Erdal Bey (Torunoğulları) takip ediyor. Makul bir bütçemiz var. O bütçenin içerisinde gelebilecek olan en iyi futbolculara kapımız açık" ifadelerini kullanarak İtalyan yıldızın şartların uygun olması durumunda siyah-beyazlı formayı giymesine sıcak baktığını belirtti. Golcü Burak Yılmaz'ın ayrılığı sonrası Mario Balotelli'yi gündemine alan Kara Kartal'ın bu transferi bitirmek üzere olduğu iddia edilirken, İtalyan yıldızdan taraftarı heyecanlandıracak bir hamle geldi.

ÇAĞRIYA 'KALPLİ' YANIT

Balotelli, taraftarların 'Come to Beşiktaş' çağrısına yanıt verdi, 'kalp' emojisi koydu. Bu yorum, transfer iddialarını güçlendirdi. 29 yaşındaki golcü ayrıca, paylaşımı da beğenerek taraftarları fazlasıyla heyecanlandırdı. Bu arada İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre; Beşiktaş, Balotelli'nin menajeri Raiola ile görüştü ve sözleşme teklifini yaptı. Siyah beyazlılar, İtalyan golcüye 2.5 milyon euro maaş ve bonuslar önerdi. Son olarak Brescia forması giyen Balotelli, takımının küme düşmesi sonrası bonservisini bedava alma hakkı kazanmıştı.

KUPALARI VAR

Profesyonel futbol kariyerinde İnter, Manchester City, Liverpool ve Milan formalarını da giyen Mario Balotelli, son olarak Brescia'da şans bulmuştu. Kulübünden ayrılmayı kafasına koyan yıldız oyuncu, Şampiyonlar Ligi'nin de etkisiyle Beşiktaş'a gelmek istiyor. Inter ile 3, Manchester City ile de 1 lig şampiyonluğu kazanan Mario Balotelli, 2009- 2010'da Inter'de Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırdı.



IRKÇILIK YOK!

İtalyan oyuncu yüksek ücretten çok gittiği takımda mutlu olmak istiyor. Balotelli'nin Türkiye'yi seçmesindeki en büyük neden ırkçılığın olmaması. Ama Avrupa'da bir maç oynanırken kendisine ırkçı bir tutum olursa ve kendisi buna tepki verirse kulüp tarafından suçlanmak değil, desteklenmek istiyor. Kendisi için bunun alacağı paradan çok daha önemli olduğu menajeri tarafından kulübe iletildi.

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