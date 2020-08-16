Son dakika transfer haberleri: İşte Beşiktaş'ta son durum!
Gelecek sezon 3 kulvarda yarışacak Beşiktaş transfer çalışmalarını sürdürüyor. Beşiktaş'ta sağ bek, stoper, orta saha, kanatlar ve forvete yeni adaylar eklendi. Son dakika transfer haberine göre; Kartal'ın transfer listesindeki isimler arasında Davide Santon, Ze Luis, Kuzyaev gibi isimler yer alıyor. İşte Beşiktaş'ın transfer listesi...
Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş, N'skala ve Welinton'u kadrosuna katmıştı. 3 kulvarda yarışacak olan Beşiktaş'ın transfer listesi de oldukça yoğun.
BERNARD MENSAH
Transferin gözde isimlerinden biri olan Bernard Mensah için Galatasaray ile Beşiktaş kıyasıya bir rekabet halindeydi. Yarışın kazananı Beşiktaş oldu. Bernard Mensah için Kayserispor ile anlaşma sağlandı.
BADOU NDIAYE
Siyah beyazlılar radarına Badou Ndiaye'yi aldı. Beşiktaş, Badou Ndiaye'yi kiralamak için Stoke City'e resmi teklif yaptı.
MARCELO
Beşiktaş uzun süredir eski stoperi Marcelo ile ilgileniyor. Marcelo'nun transferi için gündeme son olarak Vida ile takası geldi.
ZE LUIS
Forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta hedeflerden biri de Porto forması giyen Ze Luis. Oyuncunun menajerinden açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "Şu anda bu soruya cevap vermem. Çünkü Beşiktaş'la bir pazarlık yok. Ze Luis'ten transfer olacağına dair haber de almadım. Bu yüzden dün olduğu gibi, bugün de Ze Luis, Porto'nun oyuncusu." ifadeleri kullanıldı.
DAVIDE SANTON
Siyah-beyazlılar AS Roma'nın sağ beki Davide Santon ile prensip anlaşmasına vardı. Beşiktaş, 29 yaşındaki oyuncuyu satın alma opsiyonu şartıyla kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.
KUZYAEV
Siyah-beyazlıların transfer listesinde yer alan Daler Kuzyaev ile Zenit'in sözleşme yenilemeyeceği açıklandı. 27 yaşındaki orta saha oyuncusu geçen sezon 28 maçta görev yaptı.
KASPER JUNKER
Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimden öncelikli olarak santrfor sorununun çözülmesini istedi. Beşiktaş'ın gündemine gelen isimlerden biri de Kasper Junker oldu.
GÖKHAN AKKAN
Kaleci arayışlarını sürdüren Beşiktaş aradığı kaleciyi Süper Lig'de buldu. Çaykur Rizespor forması giyen Gökhan Akkan Beşiktaş'ın transfer listesine girdi.
LEMINA
Geçtiğimiz sezonu Galatasaray'da geçiren yıldız futbolcu Lemina için Galatasaray ile Beşiktaş yarış halinde. Yıldız futbolcunun ve kulübünün hangi takımı seçeceği yakın dönemde belli olacak.
RICK KARSDORP
Siyah-beyazlılar, Roma forması giyen sağ bek oyuncusu Rick Karsdorp için bir süre önce girişimlerine başlamıştı. Kartal'ın talip olduğu futbolcu için Sevilla, Schalke ve Southampton da devreye girdi.
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