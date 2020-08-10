10 Ağustos 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Gökhan Töre Beşiktaş'a dönmek istiyor!

Gökhan Töre Beşiktaş'a dönmek istiyor!
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 10.08.2020 Giriş Tarihi: 10.08.2020

'nin aklı 'ta. Tecrübeli kanat oyuncusu Siyah-beyazlılara dönmek ve ile tekrar çalışmak için opsiyonunu kullanan yönetimine takımdan ayrılmak istediğini söylediği iddia edildi.

formasıyla 2013-16 ve 2017-19 sezonları arasında başarıyla görev yapan , önceki sezonun sonunda kulüpten ayrılmıştı.

Peş peşe yaşadığı sakatlıklar sebebiyle kariyeri olumsuz etkilenen ve Premier Lig ekibi West Ham United'ta oynarken bir anda kendisini 'da bulan tecrübeli futbolcu, Sarı-Kırmızılılar'da başarılı bir sezon geçirdi. Hücum hattındaki etkili görüntüsünü 28 maç sonunda 2 gol ve 4 asistle taçlandıran 28 yaşındaki kanat oyuncusu, eski takımı Beşiktaş'a dönmek istiyor... Yeni Malatya'nın sözleşme opsiyonunu kullanıp kontatını 1 yıl daha uzatmasına rağmen Malatya defterini kapatan yıldız ismin, eski hocası 'la tekrar çalışmak için hevesli olduğu bildirildi.

YÖNETİMİN ŞARTI VAR

Yeni sezon öncesinde kanat hattında da büyük bir değişime gidecek olan Beşiktaş Yönetimi, Gökhan Töre'yi transfer hedefleri arasında tutuyor... Yönetimin, Gökhan Töre'nin Yeni Malatyaspor'dan bonservisini alıp bedelsiz gelmesi halinde bu transferi bitirebileceği ifade edildi.

ADİL GEVREK: TAKAS OLABİLİR

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Gökhan Töre konusunda dün Orta Çizgi isimli haber sitesine konuştu. Gevrek, "Gökhan Töre için takas konusu söz konusu olabilir. Gökhan için Beşiktaş'tan net bir şey gelmesi lazım. Bizim de Beşiktaş'tan almak istediğimiz oyunculara olabilir. Tyler Boyd önemli bir futbolcu. Bizim de beğendiğimiz bir isim" ifadelerini kullandı. (Fanatik)

Oğuzhan Özyakup yarı yarıya indirdi

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Beşiktaş'ın rakibi belli oluyor! Beşiktaş'ın rakibi belli oluyor!
Balotelli teklifi ortaya çıktı! İşte önerilen maaş Balotelli teklifi ortaya çıktı! İşte önerilen maaş
İşte 'Bırakmam Seni' kampanyasında toplanan para İşte 'Bırakmam Seni' kampanyasında toplanan para
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör