Gökhan Töre Beşiktaş'a dönmek istiyor!
Gökhan Töre'nin aklı Beşiktaş'ta. Tecrübeli kanat oyuncusu Siyah-beyazlılara dönmek ve Sergen Yalçın ile tekrar çalışmak için opsiyonunu kullanan Yeni Malatyaspor yönetimine takımdan ayrılmak istediğini söylediği iddia edildi.
Beşiktaş formasıyla 2013-16 ve 2017-19 sezonları arasında başarıyla görev yapan Gökhan Töre, önceki sezonun sonunda kulüpten ayrılmıştı.
Peş peşe yaşadığı sakatlıklar sebebiyle kariyeri olumsuz etkilenen ve Premier Lig ekibi West Ham United'ta oynarken bir anda kendisini Yeni Malatyaspor'da bulan tecrübeli futbolcu, Sarı-Kırmızılılar'da başarılı bir sezon geçirdi. Hücum hattındaki etkili görüntüsünü 28 maç sonunda 2 gol ve 4 asistle taçlandıran 28 yaşındaki kanat oyuncusu, eski takımı Beşiktaş'a dönmek istiyor... Yeni Malatya'nın sözleşme opsiyonunu kullanıp kontatını 1 yıl daha uzatmasına rağmen Malatya defterini kapatan yıldız ismin, eski hocası Sergen Yalçın'la tekrar çalışmak için hevesli olduğu bildirildi.
YÖNETİMİN ŞARTI VAR
Yeni sezon öncesinde kanat hattında da büyük bir değişime gidecek olan Beşiktaş Yönetimi, Gökhan Töre'yi transfer hedefleri arasında tutuyor... Yönetimin, Gökhan Töre'nin Yeni Malatyaspor'dan bonservisini alıp bedelsiz gelmesi halinde bu transferi bitirebileceği ifade edildi.
ADİL GEVREK: TAKAS OLABİLİR
Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Gökhan Töre konusunda dün Orta Çizgi isimli haber sitesine konuştu. Gevrek, "Gökhan Töre için takas konusu söz konusu olabilir. Gökhan için Beşiktaş'tan net bir şey gelmesi lazım. Bizim de Beşiktaş'tan almak istediğimiz oyunculara olabilir. Tyler Boyd önemli bir futbolcu. Bizim de beğendiğimiz bir isim" ifadelerini kullandı. (Fanatik)
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama