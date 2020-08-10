10 Ağustos 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Oğuzhan Özyakup yarı yarıya indirdi

Oğuzhan yarı yarıya indirdi
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 10.08.2020

Senelik 2.5 milyon euro alan , yönetimin indirim talebine olumlu yanıt verdi.

Senelik 2.5 milyon euro alan , yönetimin indirim talebine olumlu yanıt verdi. Ozzie, yarı yarıya "Feda" derken ücretini 1.25 milyon euro'ya indirdi. Oğuzhan, böylece yaklaşık 10 milyon TL'lik indirim yaptı.
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