10 Ağustos 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Welinton Beşiktaş'ta! İşte sözleşme detayları

Welinton Beşiktaş'ta! İşte sözleşme detayları
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 10.08.2020

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor'dan ikinci transferini yaptı. İlk olarak Fabrice N'Sakala ile anlaşan siyah-beyazlılar, Akdeniz ekibinin Brezilyalı stoperi Welinton ile de 2+1 yıllık anlaşma sağladı. Takas yöntemiyle gerçekleşen transferde Alanyaspor'a gönderildi.

Transfer adımlarına hız veren Beşiktaş, dün savunmaya bir takviye daha yaptı. Sol bek N'Sakala'dan sonra, bir süre önce anlaşmaya varılan Alanyasporlu Welinton için de Akdeniz ekibi ile anlaşıldı. Brezilyalı futbolcu ile de küçük pürüzler giderildi. 31 yaşındaki futbolcu dün İstanbul'da siyah-beyazlı yetkililerle 2+1 yıllığına el sıkıştı. Bunun üzerine Alanyaspor'la irtibata geçildi. Antalya ekibine karşılığında stoper benservisi ile gönderildi.

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Siyah-beyazlı yönetim, başa baş olarak Welinton transferini noktaladı. Welinton sağlık kontrolünden geçtikten sonra siyah-beyazlı kulübün transferi bugün ya da yarın resmi olarak açıklaması bekleniyor. Teknik direktör 'ın Alanyaspor'dan tanıdığı 1.81 boyundaki Welinton Souza Silva, geçen sezon Alanyaspor ile 27 maça çıktı. Söz konusu karşılaşmalarda 3 gole imza atan tecrübeli savunmacı 10 sarı, 1 de kırmızı kart gördü. Öte yandan Fatih Aksoy'un da Alanya'da olduğu ve Alanya yönetimi ile son detayları görüştüğü belirtildi.

Beşiktaş'ın yeni transferi Welinton İstanbul'a geldi

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