17 Ağustos 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'tan Loic Remy atağı!

F.Bahçe istedi Beşiktaş alıyor! Yalçın onay verdi
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 17.08.2020

Burak Yılmaz'ın ayrılığının ardından forvet transferi için çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş, Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan 'i kadrosuna katmak için harekete geçti. Teknik direktör 'ın da tecrübeli golcünün transferine onay verdiği öğrenildi.

Burak Yılmaz'ın ayrılığının ardından santrfor arayışlarına hız veren Beşiktaş'ın listesinde birçok yıldız bulunuyor. 'ye teklifini yineleyen siyah-beyazlılar, Ze Luis için de nabız yoklamaya devam ederken gündeme sürpriz bir isim girdi.

LOIC REMY'E SERGEN YALÇIN'DAN ONAY!
Milliyet'in haberine göre, geçtiğimiz sezon Fransız ekibi Lille'de 7 gollük bir performans gösteren 33 yaşındaki Fransız futbolcu için teknik direktör 'ın olumlu görüş bildirdiği ortaya çıktı.

Beşiktaşlı yöneticilerden Erdal Torunoğulları'nın Remy'nin menajeriyle özel bir görüşme yapacağı öne sürüldü. Bu görüşme sonrası yönetim forvet hakkındaki son kararını verecek.

Lille'deki sözleşmesi sona eren deneyimli golcünün bonservisi elinde bulunuyor.

FENERBAHÇE TEKLİF GÖTÜRDÜ!
Santrfor arayışlarına devam eden Fenerbahçe, Beşiktaş'ın gündemine gelen Loic Remy'e 2 yıllık sözleşme teklifinde bulunmuştu.

Ve Mensah resmen Beşiktaş'ta! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Ve Mensah resmen Beşiktaş'ta! Ve Mensah resmen Beşiktaş'ta!
İşte Beşiktaş'ta son durum! İşte Beşiktaş'ta son durum!
Beşiktaş forvet arıyor! Kartal yıldız golcü için girişimleri hızlandırdı Beşiktaş forvet arıyor! Kartal yıldız golcü için girişimleri hızlandırdı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör