Beşiktaş zarar tablosunu açıkladı

Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu. Yalçın, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda eşleştikleri PAOK ile ilgili "Zor bir kura. Daha iyi rakipler çıkabilirdi. Tek maç olması, orada olması biraz da işi farklı yerlere götürüyor aslında. Umarım iyi hazırlanıp turu geçeriz" dedi.