11 Ağustos 2020, Salı

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş zarar tablosunu açıkladı

Beşiktaş zarar tablosunu açıkladı
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 11.08.2020

Beşiktaş, 'na (KAP) yaptığı açıklamada 31 Mayıs 2019 dönemi itibarıyla 305.711.408 TL, 31 Mayıs 2020 dönemi itibarıyla ise 477.704.296 TL zarar edildiğini duyurdu.

Beşiktaş, 'na yaptığı açıklamayla 2018-19 ve 2019-20 sezonunun kâr/zarar tablosunu açıkladı. İşte Beşiktaş'ın KAP'a yaptığı açıklama;

2018-2019 sezonu: 305 milyon TL zarar.

2019-2020 sezonu: 477 milyon TL zarar.

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