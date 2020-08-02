8 milyon Euro'luk virüs!
Beşiktaş'ın 8 milyon Euro karşılığında el sıkıştığı Krasnodar, Ljajic’in corona virüsü testi pozitif çıkınca bu transferden vazgeçti.
Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü, Beşiktaş'ı da vurdu... Siyah-beyazlı yönetim bir süre önce Adem Ljajic için Rusya'nın Krasnodar takımıyla 8 milyon Euro karşılığı anlaşmaya vardı. Fakat Sırp 10 numaranın corona virüsü testi pozitif çıkınca Rusların tüm planları değişti. Ljajic'i, Manuel Fernandes'in yerine isteyen Ruslar; testleri negatife dönmesine rağmen Sırp oyuncuya olan ilgilerini kaybetti ve bu transferi rafa kaldırdı.
Bu karar üzerine siyah- beyazlılar 8 milyon Euro'luk bir gelirden oldu. Ljajic'in COVID-19 testinin pozitif çıktığını resmi olarak hiç açıklanmadı. Buna rağmen menajerlerinin Avrupa'nın değişik takımlarına teklif ettiği Ljajic'ten halen öncelikle akciğer sonuçlarının istenmesi dikkat çekiyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama