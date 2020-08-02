02 Ağustos 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

8 milyon Euro'luk virüs!

8 milyon Euro'luk virüs!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 02.08.2020

Beşiktaş'ın 8 milyon karşılığında el sıkıştığı Krasnodar, Ljajic’in corona virüsü testi pozitif çıkınca bu transferden vazgeçti.

Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü, Beşiktaş'ı da vurdu... Siyah-beyazlı yönetim bir süre önce Adem Ljajic için Rusya'nın Krasnodar takımıyla 8 milyon karşılığı anlaşmaya vardı. Fakat Sırp 10 numaranın corona virüsü testi pozitif çıkınca Rusların tüm planları değişti. Ljajic'i, 'in yerine isteyen Ruslar; testleri negatife dönmesine rağmen Sırp oyuncuya olan ilgilerini kaybetti ve bu transferi rafa kaldırdı.

Bu karar üzerine siyah- beyazlılar 8 milyon Euro'luk bir gelirden oldu. Ljajic'in COVID-19 testinin pozitif çıktığını resmi olarak hiç açıklanmadı. Buna rağmen menajerlerinin Avrupa'nın değişik takımlarına teklif ettiği Ljajic'ten halen öncelikle akciğer sonuçlarının istenmesi dikkat çekiyor.

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